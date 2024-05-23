ФАС планирует автоматически выявлять картели при госзакупках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений «Антикартель». ГИС будет проводить комплексное исследование данных и ежедневный анализ 100% проводимых закупочных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также имущественных торгов.

«При расследовании картелей ФАС России ранее использовала в опытном режиме автоматизированную информационную систему. ГИС «Антикартель» с помощью элементов искусственного интеллекта предполагает внедрение нового более широкого функционала. Он включает в себя автоматизированный анализ торгов на ежедневной основе и риск-ориентированный подход, а также интеграцию с иными информационными системами и базами данных органов власти и компаний», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Создание системы позволит обеспечить значительную экономию бюджетных средств за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов.