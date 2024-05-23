Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
ФАС планирует автоматически...

ФАС планирует автоматически выявлять картели при госзакупках

23.05.2024
17:08
ФАС разработала законопроект о создании ГИС «Антикартель». Она сможет автоматически выявлять сговор на торгах по ряду признаков.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений «Антикартель». ГИС будет проводить комплексное исследование данных и ежедневный анализ 100% проводимых закупочных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также имущественных торгов. 

«При расследовании картелей ФАС России ранее использовала в опытном режиме автоматизированную информационную систему. ГИС «Антикартель» с помощью элементов искусственного интеллекта предполагает внедрение нового более широкого функционала. Он включает в себя автоматизированный анализ торгов на ежедневной основе и риск-ориентированный подход, а также интеграцию с иными информационными системами и базами данных органов власти и компаний», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Создание системы позволит обеспечить значительную экономию бюджетных средств за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.