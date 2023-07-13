ФАС потребовала запретить продажу косметического средства похожего на упаковку лекарства

В ФАС России на нарушение антимонопольного законодательства пожаловалось ООО «Хеель Рус». ООО «Ипок Косметик» продавала косметическое средство Traminel, упаковка которого не просто похожа, а «имитирует» упаковку лекарственного препарата Traumeel S и косметического средства Traumeel Cosmo Gel. В оформлении было использовано сходное название, шрифт голубого цвета в наименовании продукции, а также изображение бегущего человека, сообщает регулятор.

Антимонопольная служба установила, что в действиях «Ипок Косметик» налицо признаки нарушения ст.14.8 Закона о защите конкуренции, и выдала компании предупреждение о необходимости прекратить реализацию товара в 10-дневный срок. В случае его неисполнения регулятор вправе возбудить антимонопольное дело.

Во вторник, 11 июля, в telegram-канале антимонопольная служба провела опрос общественного мнения, разместив изображение оригинала и «копии» товаров и сопроводив их комментарием: «А вы — внимательный покупатель? Представьте, что пришли в аптеку и увидели эти два средства на витрине. Можно ли их перепутать, на ваш взгляд?» Позднее служба проинформировала, что опрос носит информационный, развлекательный характер, а его результаты не влияют на принятие решения Комиссии ФАС России.

«ФВ» направил запрос компании с просьбой прокомментировать ситуацию.