ФАС пояснила порядок расчета цен на остатки после регистрации цен на ЖНВЛП

Федеральная антимонопольная служба представила подробную инструкцию расчета цен на товарные остатки на складах и в аптеках после регистрации цен на ЖНВЛП производителем. Реализация и отпуск организациями оптовой и розничной торговли лекарств из Перечня ЖНВЛП запрещена до государственной регистрации производителем их предельных отпускных цен, напомнила служба.

Реализация лекарств, впервые включенных в Перечень ЖНВЛП, должна осуществляться с соблюдением норм, предусмотренных ч.2 ст.63 Закона об обращении лекарственных средств и Правил формирования отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП.

В том случае, если организация оптовой торговли хочет реализовать препарат, который был куплен ею до включения в Перечень ЖНВЛП, но после покупки попал в перечень, она обязуется составить протокол согласования цен в зависимости от варианта покупки: приобретения по цене (без НДС), превышающей зарегистрированную предельную отпускную цену производителя; по цене (без НДС) ниже (или равной) зарегистрированной предельной отпускной цены производителя. Информация, которая должна содержаться в протоколе, расписана на сайте ФАС.

ФАС также описала случай, когда речь идет об организации розничной торговли, которая приобрела лекарственный препарат до его включения в Перечень ЖНВЛП по цене, превышающей сумму зарегистрированной предельной отпускной цены производителя и предельного размера оптовой надбавки. В этом сценарии цена продажи лекарства не должна превышать сумму зарегистрированной предельной отпускной цены производителя и размера предельной оптовой надбавки и розничной надбавки, установленных в субъекте Российской Федерации, рассчитанных исходя из зарегистрированной предельной отпускной цены производителя.

Инструкция дана и для организаций розничной торговли, которые приобрели лекарственный препарат до его включения в Перечень ЖНВЛП по цене ниже (или равной) суммы зарегистрированной предельной отпускной цены производителя и предельного размера оптовой надбавки, установленного в регионе. В таком случае продавать лекарства необходимо по цене, уровень которой (без учета налога на добавленную стоимость) не будет превышать сумму цены приобретения такого лекарственного препарата розничной организацией и размера предельной розничной надбавки, установленной в субъекте Российской Федерации, рассчитанной исходя из цены приобретения такого лекарственного препарата.