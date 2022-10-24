ФАС пояснила порядок расчета цен на остатки после регистрации цен на ЖНВЛП
ФАС напомнила оптовым и розничным организациям, как осуществлять реализацию остатков после регистрации цен на ЖНВЛП производителем. Продажа до регистрации соответствующей цены запрещена.
Федеральная антимонопольная служба представила подробную инструкцию расчета цен на товарные остатки на складах и в аптеках после регистрации цен на ЖНВЛП производителем. Реализация и отпуск организациями оптовой и розничной торговли лекарств из Перечня ЖНВЛП запрещена до государственной регистрации производителем их предельных отпускных цен, напомнила служба.
Реализация лекарств, впервые включенных в Перечень ЖНВЛП, должна осуществляться с соблюдением норм, предусмотренных ч.2 ст.63 Закона об обращении лекарственных средств и Правил формирования отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП.
В том случае, если организация оптовой торговли хочет реализовать препарат, который был куплен ею до включения в Перечень ЖНВЛП, но после покупки попал в перечень, она обязуется составить протокол согласования цен в зависимости от варианта покупки: приобретения по цене (без НДС), превышающей зарегистрированную предельную отпускную цену производителя; по цене (без НДС) ниже (или равной) зарегистрированной предельной отпускной цены производителя. Информация, которая должна содержаться в протоколе, расписана на сайте ФАС.
ФАС также описала случай, когда речь идет об организации розничной торговли, которая приобрела лекарственный препарат до его включения в Перечень ЖНВЛП по цене, превышающей сумму зарегистрированной предельной отпускной цены производителя и предельного размера оптовой надбавки. В этом сценарии цена продажи лекарства не должна превышать сумму зарегистрированной предельной отпускной цены производителя и размера предельной оптовой надбавки и розничной надбавки, установленных в субъекте Российской Федерации, рассчитанных исходя из зарегистрированной предельной отпускной цены производителя.
Инструкция дана и для организаций розничной торговли, которые приобрели лекарственный препарат до его включения в Перечень ЖНВЛП по цене ниже (или равной) суммы зарегистрированной предельной отпускной цены производителя и предельного размера оптовой надбавки, установленного в регионе. В таком случае продавать лекарства необходимо по цене, уровень которой (без учета налога на добавленную стоимость) не будет превышать сумму цены приобретения такого лекарственного препарата розничной организацией и размера предельной розничной надбавки, установленной в субъекте Российской Федерации, рассчитанной исходя из цены приобретения такого лекарственного препарата.
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