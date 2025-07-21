ФАС признала необоснованной жалобу дистрибьютора Takeda на нарушения при закупке тедуглутида

Комиссия ФАС по контролю в сфере закупок признала необоснованной жалобу компании «Фармимэкс» (дистрибьютор Takeda в России). Речь дет об аукционе на поставку орфанного препарата тедуглутид для подопечных «Круга добра», который провели в июне. Заявитель указывал, что заказчик неправомерно допустил к участию две другие заявки, поскольку в них идет речь о воспроизведенных лекарственных препаратах, нарушающих исключительные права третьих лиц.

Однако комиссия ФАС руководствовалась тем, что у всех участников закупки имеются действующие регистрационные удостоверения, которые отражены в ГРЛС. РУ подтверждает законность обращения лекарственного препарата на территории Российской Федерации, в том числе для целей продажи и применения. Доказательств обратного заявитель не представил, говорится в решении по делу, которое опубликовано на портале zakupki.gov.ru. Приостановка определения поставщика в части заключения контракта, которая была введена после получения жалобы, отменена. Решение ФАС может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

Закупку препарата с МНН тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг с начальной (максимальной) ценой 2 310 063 232,40 руб. объявили 10 июня, ранее сообщал «ФВ». На аукцион было подано три заявки с ценами 1,7 млрд, 970 млн и 959 млн руб. от фирмы «Фармимэкс», неназванной компании и «ФК Гранд Капитал» соответственно. Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан сделала выбор в пользу компании «ФК Гранд Капитал», которая предложила минимальную цену, что обеспечило бы экономию в размере 1,35 млрд руб.

Согласно ГРЛС, владельцем РУ на препарат «Гэттестив» является «Такеда Фармасьютикалс Интернешнл АГ Айерленд Бренч», Ирландия. До 24 июня 2027 года ввод в оборот, предложение поставки по госконтракту и поставки по госконтракту воспроизведенных препаратов с МНН тедуглутид, при регистрации которых были использованы данные доклинических и клинических исследований препарата, представляют собой коммерческое использование данных доклинических и клинических исследований и возможны только при наличии согласия держателя РУ на оригинальный препарат. Такого согласия не получала ни «ПСК Фарма», ни «Промомед», зарегистрировавшие свои аналоги в марте и мае 2025 года, сказано в жалобе.

«ФК Гранд Капитал» и «Промомед» с претензиями были не согласны. «ПСК Фарма» от комментариев воздержалась.

«Лекарственные препараты с торговыми наименованиями «Тедуглутид» и «Тедуглутид ПСК» зарегистрированы на территории России в установленном законом порядке и имеют действующие РУ. ФАС России подтвердила позицию нашей компании и признала, что обращение вышеуказанных лекарств осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ», — прокомментировли «ФВ» решение ФАС в «ФК Гранд Капитал».

Компания осуществляет свою деятельность по направлению обеспечения доступности лекарственных препаратов для российских пациентов, в том числе в рамках реализации программы льготного лекарственного обеспечения, в строгом соответствии с действующим законодательством, заверили в ФК.