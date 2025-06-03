ФАС раскрыла картель при поставке медизделий на 620 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба признала ООО «Алма-Мед» и ООО «Макрус» нарушившими антимонопольное законодательство (п.2 ч.1 ст.11 закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Как сообщили в пресс-службе ФАС, организации отказались от конкурентной борьбы при участии в электронных аукционах.

Служба установила, что организации использовали единую инфраструктуру для участия в торгах по поставке медицинских изделий в госучреждения Санкт-Петербурга и Калининградской области. Компании также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.

Контракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены. Общая сумма начальной (максимальной) цены контракта составила более 621 млн руб.

ФАС передаст информацию в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении дела. Компаниям грозят штрафы за нарушение ч.2 ст.14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности).