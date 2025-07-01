ФАС разъяснила, может ли считаться рекламой клип «Ленинграда» и Зои «Тирзетта»

Клип на песню группы «Ленинград» и Зои «Тирзетта» — это творческое произведение, которое не может считаться рекламой. На видеоролик не распространяются положения Федерального закона «О рекламе», считает Федеральная антимонопольная служба. Об этом говорится в письме (имеется в распоряжении «ФВ») в ответ на частную жалобу.

По мнению заявителя, в песне рекламируется рецептурный препарат, что является нарушением закона о рекламе. К тому же в клипе поется о том, что у лекарства нет побочных эффектов, хотя в инструкции они указаны. Он просил провести проверку по данному факту и удалить ролик из сети в качестве меры ответственности.

Клип на песню группы «Ленинград» и Зои «Тирзетта» вышел в апреле 2025 года. Автор песни и музыки — Сергей Шнуров.

Исполняют — Ксения Руденко (Зоя) и Сергей Шнуров.

«Видеоролик является творческим произведением группы «Ленинград» и Зои, — говорится в ответе, подписанном начальником Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяной Никитиной. — Цель размещения на сайте исполнителя и в соцсетях — предоставление возможности прослушивания аудиопроизведения. Такая информация не подпадает под понятие рекламы и не может расцениваться как реклама».

Ранее в ответ на запрос «ФВ» в компании «Промомед» отмечали, что «Сергей Шнуров — талантливый и яркий человек, наблюдательный и острый автор ряда песен на злобу дня».

«Нам импонирует внимание известного деятеля искусства к проблеме избыточного веса у населения и к достижениям отечественной науки и фармпроизводства, переданная в яркой и образной манере», — комментировали в «Промомеде» выход клипа.

Федеральный закон «О рекламе» не распространяется на упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера (п.9 ч.2 ст.2 Федерального закона «О рекламе»), констатирует партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов.

По его словам, если в песне упоминается препарат (его название), ФАС оценивает, насколько органично эта вставка интегрирована в произведение.