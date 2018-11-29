ФАС разъяснила правила описания препаратов с МНН левофлоксацин и железа сульфат при госзакупках

В частности, отмечается, что при описании объекта закупки в документации о закупке препаратов с МНН левофлоксацин в лекарственной форме «таблетки, покрытые пленочной оболочкой» в дозировке 750 мг заказчики обязаны предусмотреть возможность поставки лекарственных препаратов в лекарственной форме «таблетки, покрытые оболочкой» и в некратных дозировках 500 мг и 250 мг, сумма которых позволяет достичь эквивалентного терапевтического эффекта, в требуемом заказчику количестве.

Что касается описания препаратов с МНН железа сульфат+[аскорбиновая кислота], ФАС полагает, что в условиях отсутствия сведений об эквивалентности дозировок многокомпонентного лекарственного препарата с указанным МНН и однокомпонентных лекарственных препаратов с МНН железа сульфат и МНН аскорбиновая кислота, при описании объекта закупки препаратов с МНН железа сульфат+[аскорбиновая кислота] в лекарственной форме «таблетки, покрытые оболочкой» в дозировке 100мг + 60 мг заказчики вправе не указывать на возможность поставки однокомпонентных препаратов до их появления на рынке либо признания эквивалентности имеющихся дозировок.