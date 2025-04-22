ФАС снизила цену на первый российский биоаналог «Стелары»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила цену на первый отечественный биоаналог с МНН устекинумаб (ТН «Стилейкин») производства компании «Генериум», сообщили в пресс-службе ФАС.

Цена за один шприц (0,5 мл в дозировке 45 мг/0,5 мл и 1 мл в дозировке 90 мг/1,0 мл) раствора для подкожного введения снижена на 25% относительно стоимости аналогичных упаковок референтного препарата «Стелара» производства американской компании Johnson & Johnson.

«Согласование службой цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал», — заявили в ФАС.

Устекинумаб представляет собой человеческий иммуноглобулин IgG1k, моноклональное антитело к интерлейкинам ИЛ-12 и ИЛ-23, полученное с помощью технологии рекомбинантной ДНК. Препарат используется для лечения бляшечного псориаза, псориатического артрита у детей и взрослых, болезни Крона, язвенного колита. В России пациенты получают его по программе льготного лекарственного обеспечения.

«Генериум» получила регистрационное удостоверение на препарат с МНН устекинумаб в марте.