ФАС согласовала цену на дженерик препарата «Ультибро Бризхалер»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на препарат «Респихейл». Как сообщили в пресс-службе ФАС, это первый отечественный дженерик в рамках МНН гликопиррония бромид+индакатерол.

Препарат необходим для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Он облегчает симптомы и снижает количество обострений при нарушении проходимости дыхательных путей.

Согласованная службой цена на «Респихейл» снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Ультибро Бризхалер» на 11%. Цена за упаковку дженерика российского производства из 30 капсул с порошком для ингаляций в дозировке 50 мкг+110 мкг согласована на уровне 2211 руб. Такая же упаковка «Ультибро Бризхалер» стоит 2507 руб.

В пресс-службе ФАС отметили, что препарат будут предоставлять бесплатно в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.