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ФАС согласовала цену...

ФАС согласовала цену на дженерик препарата «Ультибро Бризхалер»

16.08.2024
10:19
Дина Коблова
ФАС согласовала цену на препарат «Респихейл» для терапии обструктивных заболеваний дыхательных путей на уровне 2211 руб. Это на 11% меньше цены на иностранный референтный препарат «Ультибро Бризхалер»: он стоит 2507 руб.
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала  предельную отпускную цену на препарат «Респихейл». Как сообщили в пресс-службе ФАС, это первый отечественный дженерик в рамках МНН гликопиррония бромид+индакатерол.

Препарат необходим для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Он облегчает симптомы и снижает количество обострений при нарушении проходимости дыхательных путей.

Согласованная службой цена на «Респихейл» снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Ультибро Бризхалер» на 11%. Цена за упаковку дженерика российского производства из 30 капсул с порошком для ингаляций в дозировке 50 мкг+110 мкг согласована на уровне 2211 руб. Такая же упаковка «Ультибро Бризхалер» стоит 2507 руб.

В пресс-службе ФАС отметили, что препарат будут предоставлять бесплатно в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

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