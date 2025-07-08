ФАС согласовала цену на первый отечественный дженерик «Фостера»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила цену на «Респикомб Эйр» от «ПСК Фарма» — первый отечественный дженерик в рамках МНН беклометазон + формотерол. Иностранный референтный препарат «Фостер» выпускает итальянская Chiesi Farmaceutici (зарегистрирован в ГРЛС). Согласно решению службы, упаковка аэрозоля (120 доз, 200 мкг + 6 мкг/доза) будет стоить 1446 руб. Цена за аналогичную упаковку препарата «Фостер» составляет 1601 руб., то есть дороже на 155 руб. (9%).

Согласно данным ГРЛС, препарат «Фостер» был зарегистрирован в России в 2009 году. Его применяют в базисной терапии бронхиальной астмы, а также у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

«Согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал», — подчеркнули в ФАС.

В 2021 году «ПСК Фарма» удалось аннулировать три патента Chiesi на препарат для терапии астмы, однако под вопросом оставался четвертый патент — ЕА № 016262 на изобретение «Фармацевтические препараты в форме раствора для дозирующих ингаляторов под давлением». В 2022 году «Кьези Фармачеутичи С.п.А» и «ПСК Фарма» заключили соглашения об урегулировании спора, и российская фармкомпания получила неисключительное право использования изобретений, защищенных оспариваемыми патентами.

Патент № EA 016262, согласно данным евразийского фармреестра, продлен в отношении «Фостера» (беклометазон + формотерол) до 2029 года.