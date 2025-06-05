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ФАС согласовала цену...

ФАС согласовала цену на российский дженерик «Эрлеады»

05.06.2025
10:57
Дина Коблова
ФАС согласовала цену на первый российский дженерик противоопухолевого гормонального препарата с МНН апалутамид. Лекарство от «Промомеда» будет стоить на 40% ниже оригинального препарата от Johnson & Johnson.
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на противоопухолевый гормональный препарат — отечественный дженерик с МНН апалутамид, сообщили в пресс-службе ФАС.

Речь идет о препарате с ТН «Апалутамид-Промомед» от компании «Промомед», который, согласно данным из ГРЛС, был зарегистрирован в марте 2025 года. Лекарство применяется для терапии рака предстательной железы у взрослых мужчин старше 18 лет. Оригинальный препарат «Эрлеада» производит Johnson & Johnson.

ФАС согласовала цену на 40% ниже стоимости зарубежного препарата. Так, цена за одну таблетку «Апалутамид-Промомед» в дозировке 60 мг согласована на уровне 659 руб., при этом цена за одну таблетку референтного «Эрлеада» в такой же дозировке составляет 1176 руб.

«Согласование ФАС цены на первый отечественный дженерик в рамках МНН апалутамид повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — указано в сообщении службы.

Ранее ФАС согласовала стоимость первого отечественного дженерика тенектеплазы производства компании «Генериум». Цена на российский препарат «Нектелиза» установлена на 18% ниже оригинала.

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