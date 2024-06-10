ФАС согласовала цены на новые препараты для борьбы с рассеянным склерозом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельные отпускные цены на препараты для лечения рассеянного склероза: дивозилимаб («Ивлизи») и сампэгинтерферон бета-1а («Тенексиа»), сообщили в пресс-службе ФАС.

Согласованную цену на «Ивлизи» снизили на 30% от средней стоимости препарата при продаже в 2023 году. Цена на препарат «Тенексиа» снижена на 18% от средней стоимости его реализации в прошлом году.

Препараты, о которых идет речь, были включены в Перечень ЖНВЛП Распоряжением Правительства РФ № 938-р от 16.04.2024.

Ранее ФАС также согласовала цены на новый антибиотик цефепим+[сульбактам] («Максиктам-АФ»), включенный в Перечень ЖНВЛП в 2024 году. Цены на «Максиктам-АФ» снижены на 3% от его средней стоимости при продаже в 2023 году. Цена за флакон в дозировке 2000 мг зарегистрирована на уровне 1175,70 руб. (в 2023 году было 1206,06 руб.).

В январе 2024 года компания «Биокад» подала жалобу в ФАС на бездействие замглавы Минздрава, возглавляющего комиссию по формированию перечней ЖНВЛП и высокозатратных нозологий. Компания пыталась включить в них свои препараты от склероза, в том числе сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб.