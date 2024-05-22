Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на первый отечественный дженерик «Афатиниб» (МНН афатиниб), который используется для терапии немелкоклеточной карциномы легких, сообщили в пресс-службе ФАС.

Согласованные цены на лекарство снижены относительно цен на иностранный референтный препарат «Гиотриф» (Boehringer Ingelheim) на 37%. Упаковка дженерика российского производства из 30 таблеток в дозировке 20 мг будет стоить 33 502 руб. Стоимость аналогичной дозировки референтного препарата зарегистрирована на уровне 53 792 руб.

В пресс-службе ФАС также уточнили, что в медорганизациях дженерик должны предоставлять бесплатно.

«Афатиниб» входит в Перечень ЖНВЛП, показан в качестве монотерапии взрослым для лечения местнораспространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) с мутациями рецептора эпидермального фактора роста EGFR, а также НМРЛ, прогрессирующего на фоне или после химиотерапии на основе препаратов платины.

«Афатиниб» был в числе препаратов, которые должна была поставлять компания «Фармасинтез», которая выиграла офсетный контракт на поставку лекарств, объявленный правительством Москвы в прошлом году. Однако в марте 2023 года в ФАС обратились с жалобой на два офсетных контракта Москвы. Определение поставщика было приостановлено.

В феврале 2024 года Минздрав одобрил первый отечественный дженерик от рака легких «Афатиниб» от компании «АксельФарм». Также в ГРЛС с апреля зарегистрирован «Афатиниб-Промомомед».