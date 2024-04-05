ФАС согласовала цены на первый российский дженерик с МНН эмпаглифлозин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на препарат для лечения сахарного диабета «Эмфорикс» компании «Гротекс». Это первый отечественный дженерик в рамках МНН эмпаглифлозин, сообщили в пресс-службе ФАС.

Предельные отпускные цены на препарат снижены в среднем на 12%. Так, цена за упаковку «Эмфорикса» из 30 таблеток в дозировке 10 мг составила 2171 руб.

Сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства «Джардинса» («Роттендорф Фарма»). Его цена за такую же упаковку — 2458 руб.