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ФАС согласовала цены...

ФАС согласовала цены на первый российский дженерик с МНН эмпаглифлозин

05.04.2024
18:25
ФАС согласовала цены на гипогликемическое пероральное средство «Эмфорикс». Это первый российский дженерик с МНН эмпаглифлозин, цены на него снижены в среднем на 12%.
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на препарат для лечения сахарного диабета «Эмфорикс» компании «Гротекс». Это первый отечественный дженерик в рамках МНН эмпаглифлозин, сообщили в пресс-службе ФАС.

Предельные отпускные цены на препарат снижены в среднем на 12%. Так, цена за упаковку «Эмфорикса» из 30 таблеток в дозировке 10 мг составила 2171 руб.

Сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства «Джардинса» («Роттендорф Фарма»). Его цена за такую же упаковку — 2458 руб.

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