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ФАС удалось устранить...

ФАС удалось устранить дискриминацию в ценовом регулировании

13.06.2024
12:49
Елена Калиновская
В России уже больше четырех лет действует новая система ценообразования на лекарства из Перечня ЖНВЛП. В интервью «ФВ» замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев рассказал, что удалось устранить дискриминацию между российскими и зарубежными производителями.
Тимофей Нижегородцев | Фото: ФАС России

При помощи реформы системы ценообразования на лекарства удалось решить несколько важных задач. Об этом в интервью «ФВ» рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев.

Новые правила ценообразования позволили снизить более 7 тыс. цен на препараты. Кроме того, у новой модели ценового регулирования было несколько задач. Главная заключалась в том, чтобы устранить дискриминацию в ценовом регулировании между иностранными и российскими компаниями.

«Как вы помните, до реформы ценового регулирования у иностранцев и российских производителей были разные процедуры установления цены. Иностранные производители фактически не доказывали свои затраты, они просто объявляли желаемую цену, которая регистрировалась и включала в себя издержки и на R&D, и на рекламу, на продвижение и многое другое. Российские же производители были поставлены в другое положение, их балансы изучались максимально подробно, нормировались расходы по всем этим статьям, поэтому они получали меньше возможностей по развитию и по инвестициям в основной капитал своих производств. С введением новой модели ценового регулирования эту дискриминацию удалось устранить», – рассказал Нижегородцев.

Теперь все компании, и международные, и российские, устанавливают свои цены на основе индикативных показателей, которые универсально применяются ко всем участникам рынка.

В интервью «ФВ» замруководителя ФАС рассказал, действительно ли в России самые низкие цены на лекарства, а также ответил на вопросы о роли постановления № 1771.

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11.06.2024
Тимофей Нижегородцев: «Нам удалось убрать недобросовестную практику искусственного надувания расходов»
Фармацевтический вестник №14 (1143) / 2024

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