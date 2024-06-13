ФАС удалось устранить дискриминацию в ценовом регулировании

При помощи реформы системы ценообразования на лекарства удалось решить несколько важных задач. Об этом в интервью «ФВ» рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев.

Новые правила ценообразования позволили снизить более 7 тыс. цен на препараты. Кроме того, у новой модели ценового регулирования было несколько задач. Главная заключалась в том, чтобы устранить дискриминацию в ценовом регулировании между иностранными и российскими компаниями.

«Как вы помните, до реформы ценового регулирования у иностранцев и российских производителей были разные процедуры установления цены. Иностранные производители фактически не доказывали свои затраты, они просто объявляли желаемую цену, которая регистрировалась и включала в себя издержки и на R&D, и на рекламу, на продвижение и многое другое. Российские же производители были поставлены в другое положение, их балансы изучались максимально подробно, нормировались расходы по всем этим статьям, поэтому они получали меньше возможностей по развитию и по инвестициям в основной капитал своих производств. С введением новой модели ценового регулирования эту дискриминацию удалось устранить», – рассказал Нижегородцев.

Теперь все компании, и международные, и российские, устанавливают свои цены на основе индикативных показателей, которые универсально применяются ко всем участникам рынка.

В интервью «ФВ» замруководителя ФАС рассказал, действительно ли в России самые низкие цены на лекарства, а также ответил на вопросы о роли постановления № 1771.