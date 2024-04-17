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ФАС возбудила антимонопольное...

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении KRKA из-за цен на препарат

17.04.2024
15:07
Дина Коблова
Фармкомпании KRKA может грозить штраф за нарушение Закона о защите конкуренции. Являясь единственным продавцом препарата «Ко-Дальнева» с 2022 по 2023 год, компания могла установить высокие цены на лекарство. ФАС возбудила антимонопольное дело.
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении ООО «КРКА-Рус». Как сообщили в пресс-службе ФАС, в деятельности организации усматриваются признаки установления монопольно высоких цен на лекарственный препарат «Ко-Дальнева».

Этот препарат с МНН амлодипин+индапамид+периндоприл применяется при повышенном артериальном давлении. Препарат не входит в Перечень ЖНВЛП.

Поводом для возбуждения дела стали жалобы граждан в ФАС о росте в 2023 году цен на лекарство «Ко-Дальнева». Служба установила, что KRKA с 2022 по 2023 год была единственным продавцом препарата. В ценообразовании на препарат выявили признаки нарушения п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции. В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

«ФВ» направил запрос KRKA, чтобы уточнить детали о претензиях ФАС.

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