ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении KRKA из-за цен на препарат

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении ООО «КРКА-Рус». Как сообщили в пресс-службе ФАС, в деятельности организации усматриваются признаки установления монопольно высоких цен на лекарственный препарат «Ко-Дальнева».

Этот препарат с МНН амлодипин+индапамид+периндоприл применяется при повышенном артериальном давлении. Препарат не входит в Перечень ЖНВЛП.

Поводом для возбуждения дела стали жалобы граждан в ФАС о росте в 2023 году цен на лекарство «Ко-Дальнева». Служба установила, что KRKA с 2022 по 2023 год была единственным продавцом препарата. В ценообразовании на препарат выявили признаки нарушения п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции. В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

«ФВ» направил запрос KRKA, чтобы уточнить детали о претензиях ФАС.