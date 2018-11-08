ФАС: введение механизма принудительного лицензирования отрезвляюще действует на любые корпорации

Механизм принудительного лицензирования и легализация параллельного импорта значительно улучшат ситуацию с доступностью лекарств, заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, выступая в рамках форума «10 лет программе “Семь нозологий”».
По словам Андрея Тенишева, Правительство РФ поддержало инициативу ФАС о легализации параллельного импорта. Однако необходимо заручиться поддержкой всех стран–участниц ЕАЭС. Пока этого сделать не удалось.
По словам представителя ФАС, внедрение параллельного импорта позволит добиться 15–20%-ного снижения цен на лекарственные препараты. Не менее важным Андрей Тенишев считает и необходимость внедрения механизма принудительного лицензирования.
«ЮАР пользуется, Индия пользуется, многие страны пользуются этим механизмом. Там даже сама угроза этого механизма – уже предмет для переговоров. Это отрезвляюще действует на любые корпорации. И если мы добьемся легализации этого механизма, это серьезно улучшит состояние со снабжением лекарствами», – подчеркнул он.
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