ФАС: введение механизма принудительного лицензирования отрезвляюще действует на любые корпорации

По словам Андрея Тенишева, Правительство РФ поддержало инициативу ФАС о легализации параллельного импорта. Однако необходимо заручиться поддержкой всех стран–участниц ЕАЭС. Пока этого сделать не удалось.

По словам представителя ФАС, внедрение параллельного импорта позволит добиться 15–20%-ного снижения цен на лекарственные препараты. Не менее важным Андрей Тенишев считает и необходимость внедрения механизма принудительного лицензирования.

«ЮАР пользуется, Индия пользуется, многие страны пользуются этим механизмом. Там даже сама угроза этого механизма – уже предмет для переговоров. Это отрезвляюще действует на любые корпорации. И если мы добьемся легализации этого механизма, это серьезно улучшит состояние со снабжением лекарствами», – подчеркнул он.