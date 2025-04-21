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ФАС выдала предупреждение...

ФАС выдала предупреждение фармкомпании «Свикс Хэлскеа»

21.04.2025
11:29
Дина Коблова
ФАС вынесла предупреждение фармкомпании «Свикс Хэлскеа» из-за необоснованных требований к дистрибьютору «Фарм-Трэйд». Ведомство потребовало исключить дискриминационные условия и пересмотреть отказ в поставке лекарств для поставщика. В случае неисполнения предписания в течение 60 дней служба возбудит антимонопольное дело.
Фото: 123rf.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение фармацевтической компании ООО «Свикс Хэлскеа» (дочерняя компания Swixx BioPharma — партнера Bristol-Myers Squibb (BMS) в Центральной и Восточной Европе), об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В службе напомнили, что компания занимает доминирующее положение на рынке реализации лекарственных препаратов «Опдиво» (ниволумаб), «Ервой» (ипилимумаб), «Оренсия» (абатацепт) и «Эмплисити» (элотузумаб).

По данным ФАС, в коммерческой политике организации есть экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера и его опыту участия в госзакупках. На их основании компания отказала поставщику лекарств «Фарм-Трэйд» в заключении договора поставки препаратов.

«По мнению ФАС, такие действия «Свикс Хэлскеа» могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства», — заявили в ФАС.

«Свикс Хэлскеа» предупредили о необходимости исключить указанные пункты из документов и на недискриминационных условиях повторно рассмотреть решение по заявке дистрибьютора. Срок исполнения предупреждения — 60 дней с момента получения. Если компания его не исполнит, ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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