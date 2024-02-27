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ФАС выявила навязывание...

ФАС выявила навязывание рекламы в сервисе Apteka.ru

27.02.2024
10:12
Коблова Дина
УФАС выдало предупреждение компании «Катрен» из-за навязывания рекламы пользователям сервиса Apteka.ru. Нарушения должны устранить до 21 марта.
Фото: Ринат Васбеев

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предупреждение АО НПК «Катрен» — администратору федерального сервиса по заказу лекарств Apteka.ru. Как сообщили в пресс-службе УФАС, сервис навязывает рекламу пользователям при регистрации.

Чтобы заказать товар на сайте, нужно обязательно согласиться на получение рассылок. При этом закон о рекламе не позволяет считать надлежащим согласие, которое потребитель был вынужден дать, чтобы воспользоваться услугой. УФАС выдало компании предупреждение по признакам нарушения ст.14.8 Закона о защите конкуренции.

Изменить регистрационную форму сервиса Apteka.ru необходимо до 21 марта.

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