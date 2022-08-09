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ФАС выявила новый...

ФАС выявила новый картель на рынке медицинских изделий

09.08.2022
12:39
Екатерина Погонцева

ФАС выявила новый картель на рынке медизделий и оборудования. Среди доказательств сговора между 11 компаниями: снижение начальной максимальной цены контракта в пределах 0,5—2%, использование одних и тех же IP-адресов, подозрительные финансовые операции между хозяйствующими субъектами.

ФАС России признала ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост» нарушившими антимонопольное законодательство. По мнению ФАС, 11 компаний договорились не снижать цену в 30 закупочных процедурах на рынках медизделий и медоборудования 17 регионов страны, сообщает ее пресс-служба.

В 2017—2019 годах фирмы, зарегистрированные в Москве и Московской области (из них пять — по одному и тому же адресу), заключили контракты на поставку медицинских диагностических аппаратов, а также расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя на общую сумму свыше 125 млн руб. При этом на торгах они снижали НМЦК в пределах 2%, зачастую пользовались одним и тем же IP-адресом для подачи заявок, и их контактные данные нередко совпадали, указывает ФАС.

В рамках рассмотрения дела три компании предпочли добровольно заявить в ведомство о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, чтобы воспользоваться примечанием к ст.14.32 КоАП РФ, в соответствии с которым у них есть шанс быть полностью освобожденными от какой-либо административной ответственности.

Теперь нарушителям грозят оборотные штрафы. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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