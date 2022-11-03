FDA нашло на Amazon неодобренные БАД

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что Amazon продавала и распространяла пищевые добавки с незадекларированными активными ингредиентами. Агентство отправило письмо генеральному директору компании Энди Джесси, сообщает The Endpoints News.

FDA утверждает, что препараты Artri Ajo King, Ortiga Mas Ajo Rey и Artri King Reforzado con Ortiga y Omega 3, продающиеся на онлайн-платформе компании, содержат активные фармацевтические субстанции нестероидного противовоспалительного средства (НПВП) диклофенака, который не указан на этикетках продуктов.

В январе прошлого года FDA предупредило потребителей, что продукты, которые позиционируются как средства для лечения боли в суставах и артрита, покупать не стоит.

Агентство писало, что НПВП могут вызывать повышенный риск проблем с сердечно-сосудистой системой, таких как сердечный приступ и инсульт, а также серьезные повреждения желудочно-кишечного тракта, включая кровотечения, изъязвления и фатальные перфорации желудка и кишечника. Они также могут взаимодействовать с другими лекарствами и значительно увеличивают риск побочных эффектов, особенно когда потребители используют несколько продуктов, содержащих НПВП.

В апреле FDA провело дополнительные лабораторные анализы, показавшие, что некоторые продукты Artri и Ortiga также содержат дексаметазон, кортикостероид и миорелаксант метокарбамол, которые могут вызывать седативный эффект, головокружение и низкое кровяное давление.

Это уже второе письмо, которое FDA направило Джесси в этом году. Первое поступило в августе и касалось средств для удаления родинок, которые продавались как безрецептурные препараты, что незаконно.