FDA нашло в продаже у крупных американских аптечных сетей незарегистрированные капли для глаз

FDA разослало письма с предупреждениями ряду американских компаний по поводу производства и продажи незарегистрированных офтальмологических препаратов. По мнению агентства, они представляют риск для людей.

Письма от регулятора получили такие компании, как CVS Health и Walgreens Boots Alliance. Агентство заявило, что указанные в письмах продукты незаконно продаются для лечения конъюнктивита, глаукомы и катаракты. В частности, речь идет о препаратах CVS Health Pink Eye Relief Drops, Walgreens Allergy Eye Drops, Walgreens Stye Eye Drops, Walgreens Pink Eye Drops, Optique 1 Eye Drops и прочих.

«FDA особенно обеспокоено тем, что эти незаконно продаваемые незарегистрированные офтальмологические препараты представляют повышенный риск причинения вреда пациентам, поскольку обходят некоторые естественные защитные барьеры организма», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, некоторые продукты содержат серебро, из-за которого участки кожи или глаз могут навсегда изменить цвет. По словам агентства, люди, использующие указанные в письмах продукты, должны обратиться к своему поставщику медицинских услуг, а о нежелательных явлениях сообщить в программу агентства MedWatch.

У компаний будет 15 дней, чтобы ответить на письма и сообщить, как они будут исправлять нарушения. Если они не смогут справиться с ситуацией, это может привести к судебным искам, заявили в FDA.

«Мы продолжим исследовать потенциально вредные продукты для глаз и будем работать над тем, чтобы незаконные продукты не попадали на полки магазинов и чтобы потребители могли продолжать спокойно принимать необходимые им лекарства», — говорит директор отдела соответствия Центра оценки лекарств и исследований FDA Джилл Фурман.