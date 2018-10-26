FDA одобрило генетический тест компании 23andMe для оценки метаболизма лекарственных препаратов

FDA одобрило новый генетический тест для потребителей от компании 23andMe, позволяющий выявлять 33 варианта различных генов и получать информацию о том, как в организме конкретного субъекта происходит метаболизм некоторых препаратов, сообщает FierceBiotech.
Тест под названием «Фармакогенетические отчеты персональной геномной службы» (Personal Genome Service Pharmacogenetic Reports) анализирует ДНК по образцам слюны субъекта. Полученный отчет содержит анализ того, имеются ли у субъекта варианты определенных генов, которые могут быть связаны со способностью к метаболизму и, следовательно, с определенным ответом на действие некоторых препаратов. Субъекты могут обсудить эту информацию с врачами.
Однако, как было указано в опубликованном в минувшую среду заявлении FDA, тест не предоставляет информации о способности субъекта отвечать на действие любого конкретного препарата.
По словам директора Управления диагностики in vitro и радиационной безопасности Центра по контролю оборудования и радиационной безопасности FDA Тима Стензела, данный тест представляет собой шаг вперед к предоставлению потребителям информации о вариантах генов, что позволяет повысить уровень информированности пациентов в беседах с врачами. При этом специалист отметил, что данный тест следует использовать строго по назначению, поскольку он не дает информации о том, подходит ли конкретный препарат конкретному пациенту, не заменяет собой медицинские консультации и не диагностирует заболевания. На основании данных теста пациенты не должны принимать самостоятельных решений о лечении, сказал г-н Стензел.
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