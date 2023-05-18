FDA одобрило гиалуроновую кислоту Skinvive с новой системой доставки

FDA одобрило гиалуроновую кислоту с новым методом доставки от Allergan Aesthetics, об этом сообщается на сайте компании. Препарат Skinvive предназначен для «улучшения качества кожи», пишет производитель.

Skinvive вводит гиалуроновую кислоту и лидокаин под кожу лица. Компания называет эту процедуру инновационной и «минимально инвазивной». По словам Allergan, после введения препарата практически не требуется восстановление. Также он обеспечивает результаты в течение шести месяцев, а повторные процедуры проводить не нужно.

Одобрение препарата основано на результатах клинического исследования, в ходе которого 58% пациентов отметили улучшение состояния кожи более чем на один балл по специальной шкале, разработанной Allergan. Через через шесть месяцев об улучшении сообщили 56% пациентов. Участники исследования также сообщили о побочных эффектах, которые включали покраснение, отеки и зуд. Эти реакции обычно были легкими или умеренными, и большинство из них не сохранялись более 30 дней.

AbbVie занялась эстетической медициной после покупки Allergan в 2020 году. В прошлом году портфель эстетических услуг компании принес ей 5,33 млрд долл., из которых «Ботокс» заработал 2,6 млрд долл.

Другие компании также экспериментируют с гиалуроновой кислотой, причем не всегда в связи с дерматологическими показаниями. К примеру, Anika Therapeutics объединила гиалуроновую кислоту со стероидом и создала инъекции, которые вводятся в колено при боли, вызванной остеоартритом. Препарат был одобрен в Канаде несколько лет назад, а в конце прошлого года прошел III фазу испытаний в США.