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FDA одобрило гиалуроновую...

FDA одобрило гиалуроновую кислоту Skinvive с новой системой доставки

18.05.2023
17:51
Николай Соколов

FDA одобрило гиалуроновую кислоту с новым методом доставки под названием Skinvive. Производящая препарат компания Allergan называет процедуру введения «минимально инвазивной».

FDA одобрило гиалуроновую кислоту с новым методом доставки от Allergan Aesthetics, об этом сообщается на сайте компании. Препарат Skinvive предназначен для «улучшения качества кожи», пишет производитель.

Skinvive вводит гиалуроновую кислоту и лидокаин под кожу лица. Компания называет эту процедуру инновационной и «минимально инвазивной». По словам Allergan, после введения препарата практически не требуется восстановление. Также он обеспечивает результаты в течение шести месяцев, а повторные процедуры проводить не нужно.

Одобрение препарата основано на результатах клинического исследования, в ходе которого 58% пациентов отметили улучшение состояния кожи более чем на один балл по специальной шкале, разработанной Allergan. Через через шесть месяцев об улучшении сообщили 56% пациентов. Участники исследования также сообщили о побочных эффектах, которые включали покраснение, отеки и зуд. Эти реакции обычно были легкими или умеренными, и большинство из них не сохранялись более 30 дней.

AbbVie занялась эстетической медициной после покупки Allergan в 2020 году. В прошлом году портфель эстетических услуг компании принес ей 5,33 млрд долл., из которых «Ботокс» заработал 2,6 млрд долл.

Другие компании также экспериментируют с гиалуроновой кислотой, причем не всегда в связи с дерматологическими показаниями. К примеру, Anika Therapeutics объединила гиалуроновую кислоту со стероидом и создала инъекции, которые вводятся в колено при боли, вызванной остеоартритом. Препарат был одобрен в Канаде несколько лет назад, а в конце прошлого года прошел III фазу испытаний в США.

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