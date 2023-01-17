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FDA одобрило китайский...

FDA одобрило китайский препарат от биполярного расстройства и шизофрении

17.01.2023
12:36
Николай Соколов

FDA одобрило препарат от шизофрении и биполярного расстройства китайской компании Luye Pharma Group. Это первое лекарство компании, одобренное в США.

Американский регулятор FDA одобрил препарат Rykindo (рисперидон) от компании Luye Pharma Group в качестве инъекционной суспензии пролонгированного действия для лечения шизофрении у взрослых пациентов. Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

Против шизофрении Rykindo одобрен в качестве монотерапии. Также препарат можно применять в качестве дополнительной терапии к литию или вальпроатам для лечения биполярного расстройства I-го типа.

Rykindo разработан с использованием технологической платформы Luye Pharma и представляет собой инъекцию рисперидона длительного действия, которую нужно вводить раз в две недели. В 2021 году Rykindo был одобрен для лечения шизофрении в Китае.

«Психические расстройства, включая шизофрению и биполярное расстройство, не только серьезно влияют на физическое и психическое здоровье пациентов, но и ложатся тяжелым бременем на их семьи и общество», — заявил президент Luye Pharma Group Ян Ронгбин.

«Rykindo — это наш первый препарат, разработанный собственными силами и одобренный для продажи в США, что демонстрирует нашу давнюю приверженность обслуживанию пациентов во всем мире с помощью инновационных методов лечения», — добавил он.

Согласно данным ВОЗ за 2022 год, в мире насчитывается около 24 млн больных шизофренией. В 2019 году во всем мире насчитывалось 40 млн человек с биполярным расстройством.

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