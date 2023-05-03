Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
FDA одобрило первую...

FDA одобрило первую пероральную терапию на основе фекальной микробиоты

03.05.2023
11:04
Николай Соколов

FDA одобрило первую пероральную терапию на основе фекальной микробиоты. Она предназначена для лечения рецидивирующих инфекций бактерии Clostridioides difficile. Коммерциализацией препарата в США будет заниматься Nestle.

FDA одобрило первую пероральную микробиомную терапию Vowst от компании Seres Therapeutics. Она предназначена для лечения рецидивирующих инфекций бактерии Clostridioides difficile. Против нее эффективны антибиотики, но они также нарушают экосистему кишечного микробиома.

Vowst одобрена для профилактики рецидивов инфекции у взрослых старше 18 лет, которые уже лечились антибиотиками. В состав препарата входят определенные виды бактерий, полученные путем очистки стула, которые помогают восстановить микрофлору кишечника.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в стране ежегодно регистрируется около 156 тыс. случаев рецидивирующих инфекций C. diff, и более чем в 20 тыс. случаев инфекции приводят к смерти.

В клиническом испытании Vowst приняли участие 180 человек. 90 из них принимали плацебо, а еще 90 — таблетку с фекальной микробиотой. В течение восьми недель частота рецидивов инфекций в группе плацебо составила 39,8%, а в группе Vowst — 12,4%.

В США с коммерциализацией препарата Seres будет помогать Nestle. В 2021 году компании заключили соответствующее соглашение.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.