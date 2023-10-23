FDA одобрило первую пятивалентную вакцину от менингита

Американский регулятор FDA одобрил вакцину Penbraya от Pfizer. Это первый препарат для защиты от пяти серогрупп бактерий, которые могут вызвать менингит и заражение крови, сообщается на сайте компании.

Менингококковые заболевания — это редкие бактериальные инфекции, которые обычно поражают головной, спинной мозг и кровоток и могут привести к летальному исходу. Пятивалентная вакцина Penbraya защищает от пяти групп менингококковых бактерий — A, B, C, W и Y, которые обычно вызывают заболевание.

В настоящее время Pfizer продает две вакцины для защиты от этой болезни: Trumenba нацелена на штамм B, а Nimenrix защищает от остальных четырех групп бактерий. Penbraya сочетает в себе компоненты этих двух вакцин и одобрена для использования у людей в возрасте от 10 до 25 лет. Она вводится серией из двух доз с интервалом в шесть месяцев.

Решение FDA основано на данных исследований II и III фаз, в ходе которых Penbraya показала способность обеспечивать иммунитет на сравнимом уровне с комбинацией вакцины Trumenba компании Pfizer и вакцины Menveo от GSK.

Согласно годовому отчету Pfizer, продажи Trumenba в прошлом году составили 123 млн долл., а выручка от продаж Nimenrix достигла 268 млн долл.

За рынок менингококковых вакцин с Trumenba конкурирует Bexsero от GSK. Кроме того GSK также разрабатывает пятивалентную вакцину против менингококковой инфекции, которая сочетает в себе компоненты Bexsero и Menveo.