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FDA одобрило первую...

FDA одобрило первую пятивалентную вакцину от менингита

23.10.2023
14:28
Николай Соколов
FDA выдало одобрение вакцине Penbraya. Препарат Pfizer предназначен для защиты от пяти серотипов бактерий, вызывающих менингококковую инфекцию.
Фото: diy13/123rf.com

Американский регулятор FDA одобрил вакцину Penbraya от Pfizer. Это первый препарат для защиты от пяти серогрупп бактерий, которые могут вызвать менингит и заражение крови, сообщается на сайте компании.

Менингококковые заболевания — это редкие бактериальные инфекции, которые обычно поражают головной, спинной мозг и кровоток и могут привести к летальному исходу. Пятивалентная вакцина Penbraya защищает от пяти групп менингококковых бактерий — A, B, C, W и Y, которые обычно вызывают заболевание.

В настоящее время Pfizer продает две вакцины для защиты от этой болезни: Trumenba нацелена на штамм B, а Nimenrix защищает от остальных четырех групп бактерий. Penbraya сочетает в себе компоненты этих двух вакцин и одобрена для использования у людей в возрасте от 10 до 25 лет. Она вводится серией из двух доз с интервалом в шесть месяцев.

Решение FDA основано на данных исследований II и III фаз, в ходе которых Penbraya показала способность обеспечивать иммунитет на сравнимом уровне с комбинацией вакцины Trumenba компании Pfizer и вакцины Menveo от GSK.

Согласно годовому отчету Pfizer, продажи Trumenba в прошлом году составили 123 млн долл., а выручка от продаж Nimenrix достигла 268 млн долл.

За рынок менингококковых вакцин с Trumenba конкурирует Bexsero от GSK. Кроме того GSK также разрабатывает пятивалентную вакцину против менингококковой инфекции, которая сочетает в себе компоненты Bexsero и Menveo.

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