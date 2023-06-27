Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
FDA одобрило первый...

FDA одобрило первый противовоспалительный препарат от сердечно-сосудистых заболеваний

27.06.2023
18:52
Николай Соколов
FDA выдало одобрение первому противовоспалительному препарату против сердечно-сосудистых заболеваний Lodoco от Agepha Pharma.

Agepha Pharma получила одобрение американского регулятора FDA на противовоспалительный препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, Lodoco. Об этом сообщает Pharmaceutcal-Technology.

Lodoco показан для снижения риска инсульта, инфаркта миокарда и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием (АСССЗ) или с множественными факторами риска такого заболевания. Его можно использовать в качестве монотерапии или вместе с лекарствами, снижающими уровень холестерина.

Компания утверждает, что это первое противовоспалительное атеропротективное сердечно-сосудистое средство, получившее одобрение регулятора.

Одобрение FDA основано на результатах двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного клинического исследования, в котором приняли участие 5522 пациентов с хронической коронарной болезнью.

У пациентов, получавших Lodoco, наблюдалось снижение общего риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, спонтанного инфаркта миокарда или ишемического инсульта на 31% при использовании вместе со статинами и другими кардиологическим профилактическим средствам по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Agepha Pharma рассчитывает запустить Lodoco в США во второй половине 2023 года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.