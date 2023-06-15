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FDA одобрило первый...

FDA одобрило первый в своем классе гель от эректильной дисфункции

15.06.2023
11:10
Николай Соколов

FDA одобрило первый в своем классе гель для местного лечения эректильной дисфункции от компании Futura Medical. Он будет доступен без рецепта. Гель имеет ряд преимуществ перед популярными пероральными препаратами.

FDA выдало одобрение первому в своем классе гелю для местного лечения эректильной дисфункции (ЭД) под названием Eroxon, сообщает его производитель, компания Futura Medical. По данным компании, это первый гель для лечения заболевания, который будет доступен без рецепта.

Eroxon уже доступен в Бельгии и Великобритании. В Великобритании упаковка из четырех тюбиков Eroxon стоит около 24,99 фунтов стерлингов (31,22 долл.). Однако цена на препарат в Соединенных Штатах пока окончательно не установлена.

Гель выпускается в тюбике, предназначенном для разового использования. Его следует применять за 15 секунд до сексуальной активности. Исследование III фазы продемонстрировало клинически значимый эффект у более чем 60% пациентов с эректильной дисфункцией.

Согласно данным Futura, гель обладает испаряющим действием, которое стимулирует нервные окончания и приводит к усилению кровотока. Он имеет ряд преимуществ перед популярными пероральными препаратами для лечения ЭД, таких как силденафил, известный под торговой маркой «Виагра» от Pfizer, и тадалафил, который продается Eli Lilly под названием «Сиалис». Эти лекарства нельзя принимать мужчинам с болезнями сердца, печени или недавно перенесенным инсультом. Тем не менее в ходе испытания, в котором Eroxon сравнивался с тадалафилом, выяснилось, что последний показывал более значимый эффект, хотя гель действовал быстрее и давал меньше побочных явлений.

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