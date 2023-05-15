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FDA одобрило препарат...

FDA одобрило препарат нового класса для борьбы с вазомоторными симптомами

15.05.2023
17:32

FDA одобрило препарат нового класса для лечения умеренных и тяжелых вазомоторных симптомов, вызванных менопаузой. Препарат «изменит правила игры» для женщин, которые не хотят принимать заместительную гормональную терапию или которые лечились от рака, чувствительного к гормонам.

FDA одобрило пероральный препарат Veozah (fezolinetant) для лечения умеренных и тяжелых вазомоторных симптомов, вызванных менопаузой. Это первый антагонист рецептора нейрокинина-3 (NK3), одобренный для лечения этого состояния, сообщает его производитель Astellas.

Вазомоторные симптомы, такие как приливы и ночное потоотделение, являются наиболее распространенными симптомами менопаузы. NBC пишет, что Veozah будет предпочтительно использовать тем, кто не может принимать гормональную терапию — эстроген или эстроген в сочетании с прогестином. К этой категории пациентов относятся, к примеру, люди, перенесшие рак молочной железы.

Препарат «изменит правила игры» для женщин, которые не хотят принимать заместительную гормональную терапию или которые лечились от рака, чувствительного к гормонам, отмечает доцент кафедры женского здоровья Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета им. Вагелоса Мэри Россер.

Однако препарат будет менее эффективен, чем заместительная гормональная терапия, которая снижает приливы более чем у 90% пациенток, которые ее принимают. Испытание III фазы показало, что Veozah уменьшил приливы чуть менее чем у половины испытуемых. Так, о значительном или умеренном улучшении сообщили 48% женщин, принимавших более высокую дозу, и 36% женщин, принимавших более низкую дозу, по сравнению с 33% пациенток в группе плацебо.

Согласно заявлению FDA, препарат действует путем блокирования рецептора в головном мозге, который регулирует температуру тела. По данным Astellas, 30-дневный курс препарата будет стоить 550 долл.

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