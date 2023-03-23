Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
FDA отказалось одобрить...

FDA отказалось одобрить препарат AbbVie для лечения болезни Паркинсона

23.03.2023
14:57
Николай Соколов

FDA не одобрило препарат AbbVie для лечения болезни Паркинсона. У регулятора возникли вопросы к помпе, с помощью которой лекарство вводится в организм.

AbbVie заявила о том, что американский регулятор FDA отказался одобрить препарат компании против болезни Паркинсона и запросил дополнительную информацию об устройстве, используемом для введения.

ABBV-951 представляет собой препарат с действующими веществами фоскарбидопа и фосфлеводопа. Он вводится подкожно c помощью инфузионной помпы один раз в день и может стать альтернативой существующим пероральным лекарствам, которые не всегда эффективно справляются с симптомами заболевания.

В клинических испытаниях у пациентов, получавших ABBV-951, наблюдалось статистически значимое увеличение времени «включения» без дискинезии, то есть когда пациенты чувствуют облегчение симптомов. Также у них снижалось количество «нерабочих» часов, когда симптомы появляются снова. Препарат сравнивался с пероральной терапией карбидопы-леводопы, которая считается стандартом для лечения заболевания.

AbbVie заявила, что запрос от FDA не предполагает проведения каких-либо дополнительных испытаний на предмет эффективности или безопасности. Компания надеется, что сможет повторно подать заявку на одобрение препарата, как только предоставит запрошенную информацию о помпе.

AbbVie продает другой препарат длительного действия под названием Duopa, который доставляет карбидопу и леводопу в форме геля через желудочный зонд и насос. Однако для такого введения требуется хирургическая процедура.

Компания считает, что ABBV-951 предлагает менее инвазивный подход, который может значительно усилить позиции компании на этом рынке. Она рассчитывает, что ABBV-951 может стать потенциальным блокбастером с объемом продаж более 1 млрд долл. в год.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.