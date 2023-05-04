Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
FDA отозвало экстренное...

FDA отозвало экстренное разрешение на оригинальные вакцины Pfizer и Moderna от COVID-19

04.05.2023
15:03
Николай Соколов

FDA отозвало разрешение на экстренное использование оригинальных антиковидных вакцин от Pfizer/BioNTech и Moderna. Теперь в США доступны только препараты, нацеленные на сублинии BA.4 и BA.5 «Омикрона».

FDA аннулировало разрешение на экстренное использование (EUA) для оригинальных моновалентных мРНК-вакцин против COVID-19, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna. Такие препараты больше нельзя применять в США, пишет Pharmaceutical-Review.

Это решение было принято на фоне недавнего расширения EUA новых вакцин Pfizer и Moderna. Речь идет о двухвалентных препаратах, нацеленных на такие сублинии варианта «Омикрон», как BA.4 и BA.5. Теперь эти обновленные вакцины можно использовать в качестве первичных и бустерных доз у пациентов в возрасте от шести месяцев, и надобность в старых препаратах отпала.

Pharmaceutical-Review пишет, что этим решением FDA также упростило работу медицинским работникам. Pfizer и Moderna разрешали одновременно использовать и оригинальные моновалентные, и новые бивалетные вакцины, что привело к ситуации, когда в стране одновременно были доступны шесть препаратов — по три от каждой компании. В августе прошлого года FDA уже отозвало EUA для вакцин, нацеленных на сублинию BA.1. 

Другие вакцины против COVID-19, разрешенные для использования в США, включают Jcovden от Johnson & Johnson и Nuvaxovid от Novavax. Оба этих препарата являются моновалентными и нацелены только на исходный штамм коронавируса. Novavax разрабатывает бивалентную вакцину специально против «Омикрона» и планирует выпустить ее на рынок в конце этого года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.