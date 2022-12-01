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FDA отозвало регистрацию...

FDA отозвало регистрацию у моноклонального тела Eli Lilly против COVID-19

01.12.2022
13:34
Николай Соколов

FDA отозвало разрешение на экстренное использование моноклонального антитела bebtelovimab от Eli Lilly из-за неэффективности против новых подвариантов COVID-19. Теперь из препаратов такого типа в США доступен только «Эвушелд» от AstraZeneca, но только для некоторых категорий людей.

FDA заявило, что препарат Eli Lilly от COVID-19 bebtelovimab больше нельзя использовать для экстренного применения в Соединенных Штатах. Регулятор ссылается на то, что препарат не может нейтрализовать доминирующие подварианты варианта коронавируса «Омикрон» BQ.1 и BQ.1.1.

Eli Lilly и ее авторизованные дистрибьюторы приостановили распространение моноклонального антитела до получения дальнейших указаний от агентства. Правительство США приостановило выполнение любых запросов на поставки препарата в рамках программы помощи американцам, у которых нет страховки.

Bebtelovimab разработан компаний Abcellera и продается Eli Lilly. Он получил разрешение FDA в феврале этого года. Подварианты BQ.1 и BQ.1.1 сейчас стали доминирующими штаммами COVID-19 в США. 

Reuters пишет, что теперь в Соединенных Штатах против коронавируса можно использовать только Paxlovid от Pfizer, «Лагеврио» от MSD (в США и Канаде — Merck & Co) и «Веклури» от Gilead Sciences.

Также в стране разрешено использовать моноклональное антитело «Эвушелд» компании AstraZeneca для профилактики заболевания, но только для некоторых категорий людей. В частности, у тех, у кого есть проблемы с иммунитетом, в том числе из-за приема иммунодепрессантов, или проблемы с иммунным ответом против COVID-19.

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