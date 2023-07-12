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FDA разрешило импортировать...

FDA разрешило импортировать из Китая больше онкологических препаратов на фоне дефицита

12.07.2023
10:43
Николай Соколов
FDA разрешило ввезти в США десять дополнительных партий китайского цисплатина для химиотерапии, который не имеет одобрения агентства.

FDA дало разрешение на ввоз в США новых партий онкологических препаратов из Китая, пишет издание The Hill. Соединенные Штаты сталкиваются с нехваткой средств для химиотерапии, таких как цисплатин. 

Представитель FDA подтвердил, что агентство разрешит ввоз десяти дополнительных партий цисплатина производства китайской Qilu Pharmaceutical.

«Мы будем продолжать работать с FDA и нашим партнером до тех пор, пока сохраняется потребность в обеспечении бесперебойных поставок этих критически важных лекарств», — заявил Endpoints News представитель компании Apotex, которая распространяет китайский препарат в США.

В прошлом месяце FDA выпустило документ, разрешающий «временный ввоз цисплатина для инъекций с неамериканской маркировкой», чтобы решить проблему нехватки химиотерапевтических препаратов. Тогда регулятор одобрил четыре партии.

Согласно отчету Института безопасной медицинской практики (ISMP), версия цисплатина от Qilu продается в Китае, но не одобрена в стране и имеет отличия в маркировке.

Сенатор Марко Рубио заявил в июне, что Qilu не завершила испытания по безопасности и эффективности своего препарата, необходимые для одобрения FDA. В письме к FDA Рубио обозначил «причины для беспокойства» по поводу этого решения, отметив, что американо-китайская Комиссия по обзору экономики и безопасности обнаружила, что фармацевтическая промышленность Китая имеет проблемы с обеспечением безопасности лекарств.

Большая часть текущего дефицита связана с временным закрытием производственного предприятия в Индии, принадлежащего Intas Pharmaceuticals. Оно было закрыто после того, как FDA обнаружило «сбои» в процессах контроля качества. Компания работает с FDA над возобновлением производства.

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