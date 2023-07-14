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FDA впервые одобрило...

FDA впервые одобрило безрецептурный отпуск противозачаточных таблеток

14.07.2023
11:31
Николай Соколов
FDA впервые одобрило продажу противозачаточного средства без рецепта. Такое решение связано с отменой закона, запрещавшего штатам ограничивать право на аборт.
Фото: rawpixel.com/ru.freepik.com

Американский регулятор FDA впервые одобрил безрецептурный отпуск противозачаточной таблетки Opill от компании Perrigo, об этом сообщается на сайте агентства.

Решение связано с американским законодательством, пишет Reuters. Все больше штатов запрещают аборты после того, как в прошлом году Верховный суд США отменил решение, которое не позволяло это делать.

Opill от Perrigo была одобрена для рецептурного использования в 1973 году, введение безрецептурного отпуска позволит людям получать препарат без предварительного посещения врача.

«Сегодняшний день знаменует собой важный шаг на пути к полноценному доступу американцев к основным медицинским услугам», — заявил министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.

Opill содержит прогестин, форму гормона прогестерона, который принимает участие в связанных с менструальным циклом и беременностью процессах. В отличие от комбинированных противозачаточных препаратов он не содержит гормона эстрогена.

Наиболее распространенные побочные эффекты таблеток включают нерегулярные кровотечения, головные боли и головокружение. FDA советует не принимать его женщинам, имеющим или перенесшим рак молочной железы.

Группа консультантов FDA в мае единогласно проголосовала за продажу препарата без рецепта. Консультанты заявили, что незапланированная или нежелательная беременность может нанести вред большему количеству женщин, чем побочные эффекты препарата.

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