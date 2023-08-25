FDA вынесло предупреждение Amazon и Walmart из-за продажи незарегистрированных лекарств

Американский регулятор FDA вынес предупреждение Amazon, Walmart и четырем другим компаниям в связи с продажей незарегистрированных безрецептурных препаратов для лечения контагиозного моллюска, кожного заболевания. Об этом сообщается на сайте агентства.

В письмах, которые также получили компании Nature’s Innovation, MolluscumRx, Thrasio и Molluscumaway, говорится, что эту болезнь нельзя самостоятельно диагностировать и лечить. Также там отмечается, что не существует ни одного безрецептурного продукта, одобренного для лечения этого заболевания.

FDA предупредило, что продажа таких продуктов, как набор для лечения моллюсков Naturasil, а также препаратов Conzero, ZymaDerm и HealthyDerm нарушает Федеральный закон США о пищевых продуктах, лекарственных препаратах и ​​косметических средствах.

FDA дало компаниям 15 дней на то, чтобы остановить продажу этой продукции или предоставить доказательства того, что ее распространение не нарушает правила FDA. Если компании не будут соблюдать требования, они могут столкнуться с дисциплинарными мерами.

Представитель Walmart подтвердил изданию The Hill, что компания удалила незарегистрированные товары со своего сайта. «FDA проинформировало нас о том, что продукт Naturasil Molluscum Treatment Kit, который продавался на нашей торговой площадке сторонним продавцом, не соответствует требованиям FDA», — говорится в заявлении компании.

В FDA отмечают, что эти продукты «вызывают особую озабоченность с точки зрения общественного здравоохранения», поскольку они предназначены для детей.