ФМБА оказалось худшим по открытости среди всех госорганов

Счетная палата опубликовала рейтинг «Открытость государства в России. В ведомстве не ответили «тайному пациенту». Минздрав в 2023 году по-прежнему показывает «средний» уровень открытости, пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на соответствующий доклад.

Счетная палата проанализировала деятельность всех 50 федеральных органов исполнительной власти. Оценка производилась по 100 критериям по трем направлениям (открытость информации, открытые данные, открытый диалог). Открытость информации оценивалась в том числе по тому, как работают сайты ведомств, по реагированию на запросы граждан и ответам на запросы журналистов.

Так, сотрудники Счетной палаты под видом обычных граждан попытались связаться с госорганами через форму обратной связи и общий электронный адрес. В Минздраве не отреагировали, после чего суммарно с другими критериями ведомство получило «среднюю» оценку открытости. Также не ответили «тайному пациенту» в Роспотребнадзоре.

Кроме того зафиксировано снижение активности общественных советов при Минздраве и Росздравнадзоре — на 20 и 24% соответственно. При этом ФМБА стало единственным госорганом, который получил низкую оценку открытости. В прошлом году этот показатель был на среднем уровне.

Минздрав потерял статус ведомства с высоким уровнем открытости в 2022 году. Тогда Счетная палата заявила, что министерство стало менее качественно отвечать на запросы журналистов, зачастую нарушая требования закона о СМИ. При этом в ходе контрольных запросов от физлиц ответы от Минздрава были получены в течение одного дня.