ФМБА оказалось худшим по открытости среди всех госорганов
Счетная палата опубликовала рейтинг «Открытость государства в России. В ведомстве не ответили «тайному пациенту». Минздрав в 2023 году по-прежнему показывает «средний» уровень открытости, пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на соответствующий доклад.
|Счетная палата проанализировала деятельность всех 50 федеральных органов исполнительной власти. Оценка производилась по 100 критериям по трем направлениям (открытость информации, открытые данные, открытый диалог). Открытость информации оценивалась в том числе по тому, как работают сайты ведомств, по реагированию на запросы граждан и ответам на запросы журналистов.
Так, сотрудники Счетной палаты под видом обычных граждан попытались связаться с госорганами через форму обратной связи и общий электронный адрес. В Минздраве не отреагировали, после чего суммарно с другими критериями ведомство получило «среднюю» оценку открытости. Также не ответили «тайному пациенту» в Роспотребнадзоре.
Кроме того зафиксировано снижение активности общественных советов при Минздраве и Росздравнадзоре — на 20 и 24% соответственно. При этом ФМБА стало единственным госорганом, который получил низкую оценку открытости. В прошлом году этот показатель был на среднем уровне.
Минздрав потерял статус ведомства с высоким уровнем открытости в 2022 году. Тогда Счетная палата заявила, что министерство стало менее качественно отвечать на запросы журналистов, зачастую нарушая требования закона о СМИ. При этом в ходе контрольных запросов от физлиц ответы от Минздрава были получены в течение одного дня.
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