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ФМБА перешло в...

ФМБА перешло в подчинение президенту

17.06.2024
13:04
Дина Коблова
Федеральное медико-биологическое агентство переподчинено напрямую президенту, сказано в указе, подписанном Владимиром Путиным. Согласно документу, ранее агентство относилось к ведомствам, которыми руководит правительство. Из подчинения Минздраву ФМБА ушло еще в декабре 2020 года.
Владимир Путин и глава ФМБА Вероника Скворцова | Фото: kremlin.ru

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) теперь будет подчиняться напрямую президенту России. Указ № 522 от 17.06.2024 об этом подписал Владимир Путин.

Согласно указу о структуре федеральных органов исполнительной власти от 11.05.2024, агентство относилось к ведомствам, которыми руководит правительство. До декабря 2020 года ФМБА находилось в ведении Минздрава. Тогда же правительство начало руководить Росздравнадзором.

Указ вступил в силу со дня подписания.

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