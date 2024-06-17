ФМБА перешло в подчинение президенту

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) теперь будет подчиняться напрямую президенту России. Указ № 522 от 17.06.2024 об этом подписал Владимир Путин.

Согласно указу о структуре федеральных органов исполнительной власти от 11.05.2024, агентство относилось к ведомствам, которыми руководит правительство. До декабря 2020 года ФМБА находилось в ведении Минздрава. Тогда же правительство начало руководить Росздравнадзором.

Указ вступил в силу со дня подписания.