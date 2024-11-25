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ФМБА планирует начать...

ФМБА планирует начать применять к пациентам онковакцину с 2025 года

25.11.2024
18:40
Дина Коблова
Президент встретился с главой ФМБА Вероникой Скворцовой. Она заявила, что трехлетний цикл исследований по вакцине для лечения онкозаболеваний фактически завершен. На полную доработку мРНК-вакцины понадобится еще около года. Владимир Путин заявил, что это будет прорыв.
Владимир Путин и Вероника Скворцова | Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин провел встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, об этом сообщили на сайте Кремля. Глава ФМБА рассказала президенту о научных разработках агентства и его инновационных продуктах в области биотехнологий.

По словам Скворцовой, цикл исследований для создания новых вакцин для терапии онкологических заболеваний фактически завершен. Благодаря принятию закона о применении персонализированных препаратов в этом году начать применение препарата к пациентам планируют уже с 2025 года.

«Параллельно и при других локализациях онкологических заболеваний мы проводим исследования. Вот номер два, номер три: это меланома, рак кожи и злокачественное новообразование головного мозга – глиобластома», — поделилась Скворцова.

Кроме того, глава ФМБА заявила, что агентство первым в мире разработало уникальную платформу по созданию мРНК-вакцин. Специалисты изменили введение мРНК-вакцины таким образом, что «фактически обнулили побочные действия». Препарат действует только в месте введения, оказывается сразу в иммунных клетках крови и не влияет на другие органы и системы. Чтобы закончить работу, ФМБА потребуется еще около года.

«Это все равно прорыв будет», — подытожил президент.

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