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ФМБА утвердило порядок...

ФМБА утвердило порядок проведения медико-санитарных мероприятий по ликвидации ЧС

17.04.2025
14:21
Дина Коблова
ФМБА утвердило организацию медико-санитарных мероприятий при чрезвычайных ситуациях с радиационными, химическими и биологическими угрозами. Такие мероприятия будут проводиться по решению руководства ФМБА на основании указаний президента, правительства или обращений региональных властей.
Фото: 123rf.com

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) утвердило Порядок организации и проведения медико-санитарных мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с радиационными, химическими и биологическими инцидентами, авариями и террористическими актами. Опубликован соответствующий приказ № 236 от 26.11.2024.

Основанием для проведения таких мероприятий служит решение руководителя ФМБА по указанию президента, правительства или обращению органов власти. Организация мероприятий зависит от масштаба ЧС, зоны поражения и последствий происшествия. Руководство при проведении медико-санитарных мероприятий осуществляют: руководитель и территориальные органы ФМБА, а также подведомственные организации.

Мероприятия проводятся силами функциональной подсистемы медико-санитарной помощи и нештатных медицинских формирований. Нештатные формирования создаются из подготовленных сотрудников подведомственных организаций. Параметры формирования таких организаций определяются в том числе оснащением, которое включает в себя средства индивидуальной защиты, приборы радиационного и химического контроля, а также специальную технику и оборудование.

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