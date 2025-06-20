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ФНС получит доступ...

ФНС получит доступ к системе МДЛП

20.06.2025
17:43
Отдел новостей
ФНС получит доступ к системе маркировки лекарств для повышения эффективности налогового контроля. Налоговая служба подписала соглашение с Минздравом и ЦРПТ об информационном взаимодействии.
Фото: 123rf.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит доступ к системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Министерство здравоохранения, ФНС и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение об информационном взаимодействии в сфере здравоохранения. Данные из системы позволят точнее выявлять налоговые риски и повышать эффективность контрольных мероприятий.

«Интеграция данных системы маркировки с налоговым контролем — важный шаг к совершенствованию прозрачной системы оборота лекарственных препаратов. Совместными усилиями мы создаем единое цифровое пространство, где интересы граждан, государства и бизнеса надежно защищены», — приводят слова главы Минздрава Михаила Мурашко в пресс-службе ЦРПТ.

Председатель Совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин отметил, что налоговые органы смогут усилить контроль за недобросовестными участниками рынка, а легальные игроки фармотрасли получат равные и справедливые условия.

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