ФНС получит доступ к системе МДЛП

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит доступ к системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Министерство здравоохранения, ФНС и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение об информационном взаимодействии в сфере здравоохранения. Данные из системы позволят точнее выявлять налоговые риски и повышать эффективность контрольных мероприятий.

«Интеграция данных системы маркировки с налоговым контролем — важный шаг к совершенствованию прозрачной системы оборота лекарственных препаратов. Совместными усилиями мы создаем единое цифровое пространство, где интересы граждан, государства и бизнеса надежно защищены», — приводят слова главы Минздрава Михаила Мурашко в пресс-службе ЦРПТ.

Председатель Совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин отметил, что налоговые органы смогут усилить контроль за недобросовестными участниками рынка, а легальные игроки фармотрасли получат равные и справедливые условия.