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ФНС требует признать...

ФНС требует признать банкротом Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод

22.01.2025
14:42
Дина Коблова
ФНС по Иркутской области потребовала признать банкротом Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод. Сумма исковых требований — 333,7 млн руб. Заявление принято к производству, его начнут рассматривать 28 января.
Фото: usolpharm.ru

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Иркутской области подало в областной Арбитражный суд заявление о признании Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода банкротом. Сумма исковых требований — 333,7 млн руб., следует из данных в картотеке арбитражных дел. Размер задолженности предприятия по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составляет 333,75 млн руб.

Иск принят к производству, его рассмотрение начнется 28 января.

В декабре 2022 года управление ФНС по Иркутской области также обращалось с требованием признать предприятие банкротом в связи с задолженностью по обязательным налоговым платежам более 400 млн руб. В апреле 2023 года стороны заключили между собой мировое соглашение.

Химико-фармацевтический завод в городе Усолье-Сибирское начали строить в 1966 году. В 1970 году состоялся запуск промышленного производства первой субстанции — анальгина объемом 1200 т в год. В советский период усольский завод был единственным производителем ряда препаратов.

В 2002 году предприятие акционировали. Фармзавод входит в перечень системообразующих организаций Иркутской области. Здесь разрабатывают и внедряют технологии и промышленно производят активные фармацевтические субстанции, в том числе психотропные и сильнодействующие. Также на заводе производят лекарственные препараты в соответствии с требованиями GMP.

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