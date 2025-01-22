ФНС требует признать банкротом Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод
Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Иркутской области подало в областной Арбитражный суд заявление о признании Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода банкротом. Сумма исковых требований — 333,7 млн руб., следует из данных в картотеке арбитражных дел. Размер задолженности предприятия по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составляет 333,75 млн руб.
Иск принят к производству, его рассмотрение начнется 28 января.
В декабре 2022 года управление ФНС по Иркутской области также обращалось с требованием признать предприятие банкротом в связи с задолженностью по обязательным налоговым платежам более 400 млн руб. В апреле 2023 года стороны заключили между собой мировое соглашение.
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Химико-фармацевтический завод в городе Усолье-Сибирское начали строить в 1966 году. В 1970 году состоялся запуск промышленного производства первой субстанции — анальгина объемом 1200 т в год. В советский период усольский завод был единственным производителем ряда препаратов.
В 2002 году предприятие акционировали. Фармзавод входит в перечень системообразующих организаций Иркутской области. Здесь разрабатывают и внедряют технологии и промышленно производят активные фармацевтические субстанции, в том числе психотропные и сильнодействующие. Также на заводе производят лекарственные препараты в соответствии с требованиями GMP.
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