ФСБ будет проверять вывоз патогенов в недружественные страны

Правительство внесло изменения в правила ввоза и вывоза патогенных микроорганизмов и вирусов. Они закреплены в постановлении № 626 от 18.05.2024. Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Изменения вносятся в постановление № 572 от 02.04.2022. Оно дополняется пунктом о том, что в случае вывоза патогенов и вирусов в недружественные страны уполномоченные органы должны не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов направить их копии на согласование в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Спецслужба принимает решение о согласовании или отказе в срок до семи рабочих дней. Основанием для отказа может стать наличие угрозы безопасности России.

Также, согласно изменениям, теперь исключение из правил порядка ввоза составляют патогены и вирусы, подлежащие экспортному контролю, который утвержден Постановлением Правительства РФ № 1287 от 16.07.2022.

В августе прошлого года правом отказывать в вывозе патогенных микроорганизмов и вирусов в недружественные государства предлагали наделить не только ФСБ, но и министерство иностранных дел. По мнению авторов, инициатива позволит сократить риски для биологической безопасности России.