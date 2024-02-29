«ФВ» объявил лидеров рейтинга влиятельности 2023 года
«ФВ» подвел итоги рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2023 году. Исполнителем исследования стал ИД «Бионика Медиа Инновации». Число респондентов, куда вошли медицинские работники, сотрудники аптечных сетей, дистрибьюторов и производителей, сотрудники ведомств, причастных к организации здравоохранения, представители научного сообщества, составило 257 человек.
Представляем лидеров Рейтинга наиболее влиятельных субъектов российского фармрынка в 2023 году. В каждой из десяти номинаций представлены номинанты, вошедшие в первую десятку.
|
Локальные производственные компании
|
Биокад
|
100
|
Акрихин
|
83
|
Фармстандарт
|
79
|
Вертекс
|
69
|
АстраЗенека (производство в Калужской области)
|
62
|
Солофарм
|
60
|
Озон
|
59
|
Биннофарм Групп
|
55
|
Герофарм
|
39
|
Нижфарм
|
38
|
Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 1
|
Иностранные производственные компании
|
Байер Групп
|
100
|
АстраЗенека
|
85
|
Санофи
|
50
|
КРКА
|
45
|
Пфайзер
|
37
|
Тева
|
37
|
Новартис
|
36
|
Гедеон Рихтер
|
36
|
Эбботт
|
36
|
Штада
|
35
|
Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 2
|
Дистрибьюторские компании розничного рынка
|
Протек
|
100
|
Катрен
|
92
|
Пульс
|
64
|
Гранд Капитал
|
28
|
БСС
|
20
|
Фармкомплект
|
17
|
Авеста Фармацевтика
|
11
|
Евросервис
|
9
|
Агроресурсы
|
9
|
Фармсервис
|
9
|
Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 3
|
Поставщик в госсегменте
|
Р-Фарм
|
100
|
Ирвин
|
62
|
Ланцет
|
55
|
Фармсервис
|
51
|
Джи Ди Пи
|
46
|
Фармимэкс
|
39
|
ЕСКО
|
25
|
Фармстор
|
24
|
Медипал-Онко
|
24
|
Нижегородская областная фармация
|
16
|
Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 4
|
Аптечные сети
|
Апрель (Краснодар)
|
100
|
Ригла (Москва)
|
97
|
Планета Здоровья (Пермь)
|
56
|
Еаптека (Москва)
|
46
|
Неофарм (Москва)
|
41
|
Вита (Самара)
|
37
|
Фармленд (Уфа)
|
31
|
Аптечная сеть36,6 (Москва)
|
31
|
Имплозия (Самара)
|
27
|
Эрка&МЗ (Москва)
|
26
|
Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 5
|
Предприниматели, руководители коммерческих структур
|
Вадим Анисимов
|
100
|
Вадим Якунин
|
87
|
Алексей Репик
|
60
|
Александр Филиппов
|
44
|
Виктор Харитонин
|
42
|
Дмитрий Погребинский
|
40
|
Александр Броварец
|
38
|
Хакан Эртюрк
|
31
|
Инна Бакуменко
|
28
|
Вадим Яцук
|
24
|
Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 6
|
Профессиональные некоммерческие объединения и ассоциации
|
Российская ассоциация аптечных сетей (РААС)
|
100
|
Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма»
|
92
|
Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП)
|
76
|
Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС (АФП ЕАЭС)
|
76
|
Ассоциация международных фармацевтических производителей (АМФП)
|
66
|
Национальная фармацевтическая палата (НФП)
|
52
|
Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО)
|
50
|
Всероссийский союз пациентов (ВСП)
|
45
|
Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС)
|
40
|
Саморегулируемая организация «Ассоциация независимых аптек»
|
38
|
Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 7
|
Рецептурный препарат
|
Ксарелто
|
100
|
Галвус
|
64
|
Форсига
|
56
|
Конкор
|
50
|
Эликвис
|
49
|
Золгенсма
|
43
|
Эдарби
|
35
|
Мексидол
|
34
|
Джардинс
|
32
|
Гам-КОВИД-Вак («Спутник – V»)
|
31
|
Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 8
|
Безрецептурный препарат
|
Нурофен
|
100
|
Арбидол
|
89
|
Детралекс
|
80
|
Ингавирин
|
65
|
Аквалор
|
65
|
Гептрал
|
65
|
Креон
|
60
|
Терафлю
|
52
|
Мирамистин
|
47
|
Граммидин
|
44
|
Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 9
|
Государственные и общественные деятели, деятели науки
|
Татьяна Голикова
|
100
|
Михаил Мурашко
|
87
|
Сергей Глаголев
|
69
|
Денис Мантуров
|
65
|
Александр Апазов
|
61
|
Вероника Скворцова
|
43
|
Алексей Репик
|
42
|
Елена Астапенко
|
38
|
Евгений Нифантьев
|
37
|
Елена Неволина
|
31
|
Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 10
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