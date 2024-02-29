Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовости
«ФВ» объявил лидеров...

«ФВ» объявил лидеров рейтинга влиятельности 2023 года

29.02.2024
21:15
Елена Калиновская
«ФВ» объявил лидеров рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2023 году. Их определили 257 экспертов из 31 города страны.

«ФВ» подвел итоги рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2023 году. Исполнителем исследования стал ИД «Бионика Медиа Инновации». Число респондентов, куда вошли медицинские работники, сотрудники аптечных сетей, дистрибьюторов и производителей, сотрудники ведомств, причастных к организации здравоохранения, представители научного сообщества, составило 257 человек.

Представляем лидеров Рейтинга наиболее влиятельных субъектов российского фармрынка в 2023 году. В каждой из десяти номинаций представлены номинанты, вошедшие в первую десятку.

Локальные производственные компании

Биокад

100

Акрихин

83

Фармстандарт

79

Вертекс

69

АстраЗенека (производство в Калужской области)

62

Солофарм

60

Озон

59

Биннофарм Групп

55

Герофарм

39

Нижфарм

38

Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 1

 

Иностранные производственные компании

 

Байер Групп

100

АстраЗенека

85

Санофи

50

КРКА

45

Пфайзер

37

Тева

37

Новартис

36

Гедеон Рихтер

36

Эбботт

36

Штада

35

Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 2

Дистрибьюторские компании розничного рынка

Протек

100

Катрен

92

Пульс

64

Гранд Капитал

28

БСС

20

Фармкомплект

17

Авеста Фармацевтика

11

Евросервис

9

Агроресурсы

9

Фармсервис

9

Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 3

Поставщик в госсегменте

Р-Фарм

100

Ирвин

62

Ланцет

55

Фармсервис

51

Джи Ди Пи

46

Фармимэкс

39

ЕСКО

25

Фармстор

24

Медипал-Онко

24

Нижегородская областная фармация

16

Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 4

Аптечные сети

Апрель (Краснодар)

100

Ригла (Москва)

97

Планета Здоровья (Пермь)

56

Еаптека (Москва)

46

Неофарм (Москва)

41

Вита (Самара)

37

Фармленд (Уфа)

31

Аптечная сеть36,6 (Москва)

31

Имплозия (Самара)

27

Эрка&МЗ (Москва)

26

Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 5

Предприниматели, руководители коммерческих структур

Вадим Анисимов

100

Вадим Якунин

87

Алексей Репик

60

Александр Филиппов

44

Виктор Харитонин

42

Дмитрий Погребинский

40

Александр Броварец

38

Хакан Эртюрк

31

Инна Бакуменко

28

Вадим Яцук

24

Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 6

Профессиональные некоммерческие объединения и ассоциации

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС)

100

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма»

92

Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП)

76

Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС (АФП ЕАЭС)

76

Ассоциация международных фармацевтических производителей (АМФП)

66

Национальная фармацевтическая палата (НФП)

52

Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО)

50

Всероссийский союз пациентов (ВСП)

45

Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС)

40

Саморегулируемая организация «Ассоциация независимых аптек»

38

Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 7

Рецептурный препарат

Ксарелто

100

Галвус

64

Форсига

56

Конкор

50

Эликвис

49

Золгенсма

43

Эдарби

35

Мексидол

34

Джардинс

32

Гам-КОВИД-Вак («Спутник – V»)

31

Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 8

Безрецептурный препарат

Нурофен

100

Арбидол

89

Детралекс

80

Ингавирин

65

Аквалор

65

Гептрал

65

Креон

60

Терафлю

52

Мирамистин

47

Граммидин

44

Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 9

Государственные и общественные деятели, деятели науки

Татьяна Голикова

100

Михаил Мурашко

87

Сергей Глаголев

69

Денис Мантуров

65

Александр Апазов

61

Вероника Скворцова

43

Алексей Репик

42

Елена Астапенко

38

Евгений Нифантьев

37

Елена Неволина

31

Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 10

 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.