«ФВ» объявил лидеров рейтинга влиятельности 2023 года

«ФВ» подвел итоги рейтинга влиятельности наиболее значимых субъектов фармрынка в 2023 году. Исполнителем исследования стал ИД «Бионика Медиа Инновации». Число респондентов, куда вошли медицинские работники, сотрудники аптечных сетей, дистрибьюторов и производителей, сотрудники ведомств, причастных к организации здравоохранения, представители научного сообщества, составило 257 человек.

Представляем лидеров Рейтинга наиболее влиятельных субъектов российского фармрынка в 2023 году. В каждой из десяти номинаций представлены номинанты, вошедшие в первую десятку.

Локальные производственные компании Биокад 100 Акрихин 83 Фармстандарт 79 Вертекс 69 АстраЗенека (производство в Калужской области) 62 Солофарм 60 Озон 59 Биннофарм Групп 55 Герофарм 39 Нижфарм 38 Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 1

Иностранные производственные компании Байер Групп 100 АстраЗенека 85 Санофи 50 КРКА 45 Пфайзер 37 Тева 37 Новартис 36 Гедеон Рихтер 36 Эбботт 36 Штада 35 Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 2

Дистрибьюторские компании розничного рынка Протек 100 Катрен 92 Пульс 64 Гранд Капитал 28 БСС 20 Фармкомплект 17 Авеста Фармацевтика 11 Евросервис 9 Агроресурсы 9 Фармсервис 9 Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 3

Поставщик в госсегменте Р-Фарм 100 Ирвин 62 Ланцет 55 Фармсервис 51 Джи Ди Пи 46 Фармимэкс 39 ЕСКО 25 Фармстор 24 Медипал-Онко 24 Нижегородская областная фармация 16 Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 4

Аптечные сети Апрель (Краснодар) 100 Ригла (Москва) 97 Планета Здоровья (Пермь) 56 Еаптека (Москва) 46 Неофарм (Москва) 41 Вита (Самара) 37 Фармленд (Уфа) 31 Аптечная сеть36,6 (Москва) 31 Имплозия (Самара) 27 Эрка&МЗ (Москва) 26 Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 5

Предприниматели, руководители коммерческих структур Вадим Анисимов 100 Вадим Якунин 87 Алексей Репик 60 Александр Филиппов 44 Виктор Харитонин 42 Дмитрий Погребинский 40 Александр Броварец 38 Хакан Эртюрк 31 Инна Бакуменко 28 Вадим Яцук 24 Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 6

Профессиональные некоммерческие объединения и ассоциации Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) 100 Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» 92 Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) 76 Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС (АФП ЕАЭС) 76 Ассоциация международных фармацевтических производителей (АМФП) 66 Национальная фармацевтическая палата (НФП) 52 Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) 50 Всероссийский союз пациентов (ВСП) 45 Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) 40 Саморегулируемая организация «Ассоциация независимых аптек» 38 Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 7

Рецептурный препарат Ксарелто 100 Галвус 64 Форсига 56 Конкор 50 Эликвис 49 Золгенсма 43 Эдарби 35 Мексидол 34 Джардинс 32 Гам-КОВИД-Вак («Спутник – V») 31 Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 8

Безрецептурный препарат Нурофен 100 Арбидол 89 Детралекс 80 Ингавирин 65 Аквалор 65 Гептрал 65 Креон 60 Терафлю 52 Мирамистин 47 Граммидин 44 Источник: ИД «Бионика Медиа Инновации» Таблица 9