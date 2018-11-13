Фальсифицированные лекарства ежегодно уносят жизни десятков тысяч африканцев

По данным исследования ВОЗ, в 2013–2017 гг. более половины фальсифицированных препаратов было выявлено в странах Африки к югу от Сахары. Эти данные подтверждены Интерполом и Институтом исследований по вопросам безопасности

Ежегодное число жертв фальсифицированных препаратов в этом регионе варьируется от 64 тыс. до 158 тыс. человек.

Как отметили в ВОЗ, ежегодный объем глобального рынка фальсифицированных лекарств оценивается в 200 млрд долл., что делает фармпродукцию наиболее привлекательной целью для незаконных подделок. Последствия этого просто катастрофические.

В 2009 г. более 80 детей в Нигерии погибли в результате применения сиропа, облегчающего боль при прорезывании зубов. Оказалось, в нем содержался химический элемент, обычно входящий в состав жидкости для охлаждения двигателей. Попадание его в организм человека приводит к почечной недостаточности.

Фальсифицированные лекарства также угрожают развивающемуся фармсектору в ряде африканских стран. В некоторых из них фальсификату объявлена настоящая война.

Так, в Кот-д'Ивуаре, где фальсифицированные препараты продаются открыто, власти приняли решительные меры против такой торговли. По оценке Reuters, в 2017 г. объем продаж фальсификатов в этой стране составил 30 млрд долл.

Только за последние два года было изъято около 400 тонн фальшивых лекарств. В случае, если бы эта продукция попала к потребителям, легальной фармотрасли был бы нанесен урон в размере более 170 млн долл.

По словам регионального руководителя французской фармкомпании Sanofi Абдурахмана Чакаби, многие котдивуарцы не могут позволить себе покупать лекарства в аптеках, где продаются дорогостоящие импортные бренды, а не дешевые дженерики.