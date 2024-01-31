Фармацевта московской аптеки заподозрили в краже денег за реализованный товар

Управляющая одной из столичных аптек в районе Косино-Ухтомский обратилась в полицию после того, как обнаружила недостачу денежных средств за реализованный товар. Было возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба УВД по ВАО Москвы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрение пало на 35-летнего фармацевта аптеки. Было установлено, что в течение двух месяцев, продавая лекарственные препараты, под предлогом поломки кассового терминала, он предлагал покупателям оплатить товар путем перевода денег на его карту. Эти средства он оставлял себе. Общая сумма ущерба превысила 150 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). С фармацевта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.