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Фармацевта московской аптеки...

Фармацевта московской аптеки заподозрили в краже денег за реализованный товар

31.01.2024
15:21
Екатерина Погонцева
Сотрудники уголовного розыска Москвы задержали фармацевта, которого подозревают в краже денег из аптеки, где он работал. Махинации сотрудника всплыли наружу, когда в организации обнаружили недостачу в размере свыше 150 тыс. руб.
Фото: Екатерина Погонцева

Управляющая одной из столичных аптек в районе Косино-Ухтомский обратилась в полицию после того, как обнаружила недостачу денежных средств за реализованный товар. Было возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба УВД по ВАО Москвы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрение пало на 35-летнего фармацевта аптеки. Было установлено, что в течение двух месяцев, продавая лекарственные препараты, под предлогом поломки кассового терминала, он предлагал покупателям оплатить товар путем перевода денег на его карту. Эти средства он оставлял себе. Общая сумма ущерба превысила 150 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). С фармацевта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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