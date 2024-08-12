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Фармацевтическую литературу исключили...

Фармацевтическую литературу исключили из закона о пропаганде наркотиков

12.08.2024
15:05
Дина Коблова
Медицинская и фармацевтическая литература попала под исключение из пропаганды наркотиков, такие изменения внесены в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Фото: 123rf.com

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 224-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в статьи 1 и 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и отдельные законодательные акты РФ», документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, к пропаганде наркотиков не относятся медицинские и фармацевтические издания, которые содержат информацию о разрешенных к использованию в медицинских целях наркотических и психотропных веществ.

Кроме того, положения о пропаганде не применяются к произведениям литературы и искусства, к научным и учебным изданиям, а также к материалам оперативно-розыскной деятельности.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

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