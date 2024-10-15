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«Фармасинтез-Кама» построит в...

«Фармасинтез-Кама» построит в Татарстане производство фармсубстанции гепарина

15.10.2024
14:52
Дина Коблова
В Набережных Челнах построят производственный комплекс по выпуску фармацевтической субстанции гепарина за 267,5 млн руб., решение об этом приняли на заседании Инвестиционного совета Республики Татарстан. Мощность предприятия составит 2 тонны в год, запуск первой очереди запланирован на конец 2025 года.
Рустам Минниханов | Фото: Официальный сайт Раиса Республики Татарстан

Одним из девяти инвестпроектов, одобренных на заседании Инвестиционного совета Республики Татарстан, стало строительство производственного комплекса по выпуску фармацевтической субстанции гепарина за 267,479 млн руб. Об этом сообщается на официальном сайте главы Татарстана Рустама Минниханова.

Проект инициирован компанией «Фармасинтез-Кама». Производство разместят на территории опережающего развития «Набережные Челны» с арендой земельного участка без торгов и получением статуса резидента. Ожидается, что мощность предприятия составит 2 тонны в год, на территории площадки создадут 29 новых рабочих мест.

Строительство комплекса запланировано на 2024—2026 годы. Запуск первой очереди намечен на конец следующего года, второй очереди — на 2027 год.

Гепарин помогает предотвратить образование тромбов в крови: в составе лекарств вещество, которое снижает вязкость крови, уменьшает проницаемость сосудов, препятствует замедлению и остановке крови в них. Гепарин используют при хирургических операциях и лечении венозных тромбозов, а также в кардиологии.

Сырье для производства фармсубстанции (свиную мукозу) будет поставлять мясокомбинат «Камский Бекон», также расположенный в Набережных Челнах.

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