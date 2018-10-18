«Фармасинтез-Тюмень» может получить от ФРП заем в размере   479,4 млн рублей

Компания «Фармасинтез-Тюмень» может получить от Фонда развития промышленности (ФРП) 479,4 млн рублей в виде займа по программе «Лизинговые проекты» на приобретение оборудования для производства гормональных лекарственных препаратов, которые применяются в лечении женского бесплодия, при заместительной терапии, недостатке гормонов или гинекологических заболеваниях.

Такое решение принято на заседании Наблюдательного совета ФРП. «На заседании Наблюдательного совета мы одобрили важные импортозамещающие проекты различного масштаба и направленности – от производства отдельных комплектующих до готовых технически сложных изделий. Общая сумма займов ФРП на 14 проектов превысит 5,8 млрд рублей, а общая стоимость их реализации – 14 млрд рублей», – сообщил министр промышленности и торговли РФ, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.