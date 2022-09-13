Фармдистрибьютор AmerisourceBergen купит немецкую PharmaLex за 1,3 млрд долларов

Американский дистрибьютор лекарств AmerisourceBergen Corporation приобретет частную немецкую компанию PharmaLex за 1,28 млрд евро (1,3 млрд долл.), об этом сообщает агентство Reuters. Ожидается, что сделка будет закрыта в марте следующего года, она будет зависеть от одобрения регулирующих органов.

PharmaLex предоставляет биофармацевтическим компаниям услуги в области стратегического руководства и нормативной поддержки, такой как консультации во время клинических исследований и получение разрешений на продажу.

Аналитики Nasdaq пишут, что «сделка повысит роль AmerisourceBergen как предпочтительного партнера для производителей биофармацевтических препаратов». Компания расширит свой портфель услуг и сможет предлагать клиентам поддержку на всех этапах разработки и коммерциализации фармацевтических препаратов.

«Стратегическое приобретение PharmaLex расширит нашу глобальную платформу биофармацевтических услуг», — заявил, председатель, президент и главный исполнительный директор AmerisourceBergen Стивен Х. Коллис.

Ожидается также, что соглашение по приобретению PharmaLex положительно повлияет на AmerisourceBergen. Последняя сможет увеличить скорректированную прибыль на акцию примерно на 0,15 долл. за последние семь месяцев 2023 финансового года.